Германия снижает налог на газ из-за роста цен на фоне войны в Украине

Олаф Шольц объявил о снижении налогов на газ, поскольку война в Украине приводит к росту цен. До 2024 года будет взиматься более низкая налоговая ставка в размере 7%, а не 19%.

Шольц также пообещал больше поддержки потребителям.

Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в четверг, что его правительство снижает налог на добавленную стоимость на газ со стандартной ставки в 19% до 7% на ограниченный период до 2024 года.

Канцлер Германии заявил, что он ожидает, что энергетические компании "передадут эту экономию 1 к 1" потребителям.

Более низкая льготная ставка в размере 7% взимается с товаров первой необходимости или культурных ценностей, включая продукты питания, проезд в местном общественном транспорте, книги, журналы, билеты в театр и музеи. Другие товары и услуги облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 19%.