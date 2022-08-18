NVL: РФ чтобы доказать отказ от нападения на Молдавию должна вооружить страну
Чтобы доказать свои дружеские намерения в пользу Молдовы, Россия должна помочь стране с вооружением.
Такое мнение высказал Валерий Паша, который является экспертом центра Watchdog.
“Российской Федерации необходимо обязательно убрать все свои войска с Приднестровского региона. Чтобы Молдова чувствовала себя комфортно, России просто необходимы гарантированно дать больше вооружения”, – цитирует издание слова Паши.
Также он прокомментировал виды оружия, которые больше всего подойдут для Молдовы, чтобы проще было его интегрировать в войска.
Опубликовано: Силивончик Алина
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