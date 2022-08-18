Во Всероссийском детском центре "Орленок" проходит суворовский День Союзного государства
Завершается День Союзного государства в рамках военно-патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России.
Большим гала-концертом завершается в эти минуты День Союзного государства в рамках военно-патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России.
В течение дня прошла выставка-презентация корпусов, интеллектуальная викторина "Россия и Беларусь в Союзном государстве", военно-патриотической курс "Путь к Победе" и другие мероприятия.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Александр Маркевич, комментируя проводимое мероприятие, отметил его важность.
"Ведь у Союзного государства - общность исторической судьбы, общие ментальные связи",- отметил, в частности, парламентарий.
Очень важным, по его мнению, является то, что в рамках таких мероприятий учащиеся имеют возможность получить для себя ответы на многие вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Союзного государства.
Вышеупомянутая смена во Всероссийском детском центре "Орленок" проходит с 9 по 29 августа. В целом она проводится ежегодно с 2007 года по инициативе Парламентского Собрания. Её цель – содействие формированию гражданской позиции и патриотических чувств у молодежи Союзного государства, укрепление уважительного и бережного отношения к истории братских народов Беларуси и России, обмен опытом среди учащихся профильных образовательных организаций. Программой смены предусмотрено проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуального, творческого и лидерского потенциала подростков, а также на формирование культуры здорового образа жизни. В 2022 году на организацию и проведение мероприятия из бюджета Союзного государства было выделено 31,8 млн российских рублей.
Опубликовано: Василий Соколов
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