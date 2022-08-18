Российский вымогатель, отмывавший деньги, экстрадирован из Нидерландов в США
Предполагаемый отмыватель криптовалютных денег Денис Михайлович Дубников вчера впервые предстал перед окружным судом штата Орегон США, сообщило Министерство юстиции.
На этой неделе 29-летний гражданин России был экстрадирован из Нидерландов в Соединенные Штаты для предъявления обвинений, связанных со схемой отмывания денег с помощью программ-вымогателей.
Уловка включала атаки вымогателей Ryuk, которые были нацелены на отдельных лиц и организации в Соединенных Штатах и других странах. В деле утверждалось, что Дубников и его сообщники были вовлечены в схему отмывания денег в 2019 году, в результате которой был получен выкуп в размере 70 миллионов долларов от жертв.
Прокуратура обвинила Дубникова в том, что он несет прямую ответственность за получение дохода в размере 400 000 долларов.
Семейство программ-вымогателей Ryuk было впервые обнаружено в 2018 году. Киберпреступники использовали это программное обеспечение для атаки на тысячи жертв по всему миру. При внедрении на компьютеры и сети программа-вымогатель была способна шифровать файлы и удалять системные резервные копии
Он работал, получая доступ к накопителям внутри и снаружи компьютера, подключенным к компьютеру, а также к дискам, удаленно подключенным к сети компьютера.
Опубликовано: Силивончик Алина
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