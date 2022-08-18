В США стремительно развивается вспышка заражений кишечной палочкой, найти источник не удается
Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили в среду, что в результате быстроразвивающейся вспышки кишечной палочки в Мичигане и Огайо 29 человек заболели, 9 из них госпитализированы.
В срочном публичном заявлении CDC сообщает, что смертельных случаев не было. Однако источник заражения не найдет, поэтому количество заразившихся может увеличиться.
В отдельном выпуске новостей министерство здравоохранения Мичигана сообщило, что в этом месяце оно получило 98 сообщений о случаях кишечной палочки против 20 в августе прошлого года.
Наташа Багдасарян, главный врач департамента, сказала, что значительный скачок заболеваемости вызывает тревогу.
По данным CDC, симптомы кишечной палочки могут включать диарею, лихорадку, обильную рвоту и обезвоживание.
Людей, столкнувшихся с такими проявлениями, просят записать, что они ели за неделю до заражения, и сообщить в органы здравоохранения.
CDC также призывает чаще мыть руки, посуду и поверхности, ополаскивать овощи и фрукты, хранить сырое мясо отдельно от других продуктов.
Большинство инфекций происходит из пищевых источников, но кишечная палочка может передаваться от человека к человеку в местах с частыми тесными контактами.
Опубликовано: Светлана Репина
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