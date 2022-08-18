В США стремительно развивается вспышка заражений кишечной палочкой, найти источник не удается

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили в среду, что в результате быстроразвивающейся вспышки кишечной палочки в Мичигане и Огайо 29 человек заболели, 9 из них госпитализированы.

В срочном публичном заявлении CDC сообщает, что смертельных случаев не было. Однако источник заражения не найдет, поэтому количество заразившихся может увеличиться.

В отдельном выпуске новостей министерство здравоохранения Мичигана сообщило, что в этом месяце оно получило 98 сообщений о случаях кишечной палочки против 20 в августе прошлого года.

Наташа Багдасарян, главный врач департамента, сказала, что значительный скачок заболеваемости вызывает тревогу.

По данным CDC, симптомы кишечной палочки могут включать диарею, лихорадку, обильную рвоту и обезвоживание.

Людей, столкнувшихся с такими проявлениями, просят записать, что они ели за неделю до заражения, и сообщить в органы здравоохранения.

CDC также призывает чаще мыть руки, посуду и поверхности, ополаскивать овощи и фрукты, хранить сырое мясо отдельно от других продуктов.

Большинство инфекций происходит из пищевых источников, но кишечная палочка может передаваться от человека к человеку в местах с частыми тесными контактами.