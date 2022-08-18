В Белгородской области горит склад с боеприпасами: идёт эвакуация местных жителей

В непосредственной близости от границы с Украиной горит склад с боеприпасами. Жителей окрестных сёл Симоново и Солоти вывозят на безопасное расстояние.

В своём официальном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании склада с боеприпасами. По словам чиновника, пострадавших нет.

"Глава округа организовал эвакуацию людей из населенных пунктов Тимоново и Солоти в безопасное место. К тушению пожара привлечены оперативные службы. Причины устанавливаются", говорится в сообщении.

Склады с боеприпасами около села Тимоново в Белгородской области расположены всего в 30 км от границы с Украиной. Местные жители сообщают о частых взрывах и сильном задымлении.