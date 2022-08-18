Археологи расшифровали древнюю эламскую письменность из Ирана
Долгое время система письма, известная как "Линейный эламит", считалась неразборчивой. Теперь команда археологов утверждает, что частично расшифровала систему письма.
Ромбы и квадраты с точками и черточками ― французские археологи наткнулись на эти геометрические символы еще в 1903 году, когда они проводили раскопки древних руин в городе Суза на юго-западе Ирана.
Исследователи быстро поняли, что этот язык был одним из четырех древнейших письменностей, известных человечеству, наряду с месопотамской клинописью, египетскими иероглифами и индской письменностью. Эламская цивилизация использовала письменность во время бронзового века в конце 3-го и начале 2-го тысячелетий до нашей эры.
Персонажам было дано название "Линейный эламит". Но с момента открытия эксперты не знали, как прочитать ромбы и квадраты или понять, что они означают. Только несколько символов можно было четко интерпретировать.
Опубликовано: Силивончик Алина
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