Тайвань предлагает Германии увеличить количество визитов и расширить военное сотрудничество
Официальный представитель Тайваня в Германии Ши Джи-Вей высоко оценил переход страны к более напористой позиции в отношении Китая и призвал укрепить связи с Тайбэем.
В интервью Reuters дипломат заявил, что хотел бы, чтобы Германия и ее стратегические партнеры пригласили Тайвань принять участие в своих следующих маневрах в Индо-Тихоокеанском регионе или организовали больше двусторонних визитов.
Он выразил надежду, что по мере того, как китайцы станут более беззастенчивыми в своей агрессии по отношению к Тайваню, будет соответствующая реакция на Китай.
Критики обвиняют Германию в том, что она долгое время проявляла мягкость по отношению к Пекину в таких вопросах, как нарушения прав и ее отношение к самоуправляемому Тайваню, на который претендуют китайцы.
Отчасти это происходило из-за сильной экономической зависимости Германии от Китая, который является ее главным торговым партнером с 2016 года.
Но правительство канцлера Олафа Шольца пообещало стать более жестким, и в его коалиционном соглашении первым упоминается Тайвань.
В нем говорится, что любые изменения статус-кво в Тайваньском проливе должны происходить только мирным путем и по взаимному согласию.
В прошлом году Германия присоединилась к другим западным странам в расширении своего военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей тревоги по поводу территориальных амбиций Пекина. На этой неделе она отправила 13 военных самолетов на совместные учения в Австралию.
Опубликовано: Светлана Репина
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