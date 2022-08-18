Тайвань предлагает Германии увеличить количество визитов и расширить военное сотрудничество

Официальный представитель Тайваня в Германии Ши Джи-Вей высоко оценил переход страны к более напористой позиции в отношении Китая и призвал укрепить связи с Тайбэем.

В интервью Reuters дипломат заявил, что хотел бы, чтобы Германия и ее стратегические партнеры пригласили Тайвань принять участие в своих следующих маневрах в Индо-Тихоокеанском регионе или организовали больше двусторонних визитов.

Он выразил надежду, что по мере того, как китайцы станут более беззастенчивыми в своей агрессии по отношению к Тайваню, будет соответствующая реакция на Китай.

Критики обвиняют Германию в том, что она долгое время проявляла мягкость по отношению к Пекину в таких вопросах, как нарушения прав и ее отношение к самоуправляемому Тайваню, на который претендуют китайцы.

Отчасти это происходило из-за сильной экономической зависимости Германии от Китая, который является ее главным торговым партнером с 2016 года.

Но правительство канцлера Олафа Шольца пообещало стать более жестким, и в его коалиционном соглашении первым упоминается Тайвань.

В нем говорится, что любые изменения статус-кво в Тайваньском проливе должны происходить только мирным путем и по взаимному согласию.

В прошлом году Германия присоединилась к другим западным странам в расширении своего военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей тревоги по поводу территориальных амбиций Пекина. На этой неделе она отправила 13 военных самолетов на совместные учения в Австралию.