ПВО сбила беспилотник в районе Керчи

ВГА Запорожской области сообщила, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в районе Керчи.

В четверг, 18 августа 2022 года, представители военно-гражданской администрации Запорожской области, рассказали о том, что в восточной части Крыма под Керчью ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что в результате произошедшего на значительном удалении от Крымского моста жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. Точные обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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