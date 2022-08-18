ПВО сбила беспилотник в районе Керчи
ВГА Запорожской области сообщила, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в районе Керчи.
В четверг, 18 августа 2022 года, представители военно-гражданской администрации Запорожской области, рассказали о том, что в восточной части Крыма под Керчью ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.
Отмечается, что в результате произошедшего на значительном удалении от Крымского моста жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. Точные обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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