ПВО сбила беспилотник в районе Керчи

ВГА Запорожской области сообщила, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в районе Керчи.

В четверг, 18 августа 2022 года, представители военно-гражданской администрации Запорожской области, рассказали о том, что в восточной части Крыма под Керчью ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что в результате произошедшего на значительном удалении от Крымского моста жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет. Точные обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.