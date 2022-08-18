В Калининградскую область переброшены истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

В Министерстве обороны России сообщили о переброске трёх истребителей-перехватчиков Миг-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о переброске трех истребителей-перехватчиков Миг-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на военный аэродром Чкаловск в Калининградской области.

"В рамках стратегического сдерживания вероятного противника было проведено перебазирование трех истребителей-перехватчиков МиГ-31 в Калининградскую область", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что самолеты будут нести круглосуточное боевое дежурство в составе 6-й армии ВВС и ПВО.