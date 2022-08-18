Россия направила в Калининградскую область самолеты и гиперзвуковые ракеты

18 августа российские военные заявили в четверг, что они перебросили военные самолеты, вооруженные современными гиперзвуковыми ракетами, в Калининградскую область страны.

Сообщается, что это было сделано на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом из-за действий Москвы в Украине.

Минобороны России заявило, что три истребителя МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» прибыли на авиабазу Чкаловск в анклаве в Балтийском море.

Основной задачей названо принятие дополнительных мер стратегического сдерживания. В министерстве заявили, что боевые самолеты будут приведены в круглосуточное боевое дежурство.

На видео, опубликованном Минобороны, видно, что истребители прибывают на базу, но не несут ракет, которые, по-видимому, были доставлены отдельно.

По мнению аналитиков, развертывание ракет «Кинжал» в Калининграде предназначено для демонстрации способности российских вооруженных сил угрожать активам НАТО. Данный регион граничит с Польшей и Литвой.

Российские военные говорят, что «Кинжал» имеет дальность полета до 2000 километров и летит со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, что затрудняет его перехват.

Расположение Калининграда поставило его на передний план усилий Москвы по противодействию тому, что она назвала враждебной политикой НАТО.

Кремль методично укреплял там свои вооруженные силы, вооружая их современным оружием, в том числе высокоточными ракетами «Искандер» и комплексом систем противовоздушной обороны.