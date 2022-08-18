Биржевые цены на газ в Европе продолжают стремительно расти
По данным Лондонской фондовой биржи ICE, стоимость газа выросла ещё на 5% и составила 2498,4 доллара за 1000 кубометров.
По итогам очередных торгов на Лондонской фондовой бирже, цена на газ выросла ещё на 5% и совсем немного не дотянула до отметки 2500 долларов за 1000 кубометров.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что газовый рынок стал крайне чувствителен к любой негативной информации. Ключевой причиной роста цен названа неопределенная ситуация с восстановлением полноценных поставок газа по "Северному потоку".
В настоящий момент основной маршрут прокачки российского газа в Европу загружен лишь на 20%. Стоимость газа за год выросла в пять раз. Таких цен на голубое топливо в Европе не было за всю её историю.
Опубликовано: Максим Алексеев
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