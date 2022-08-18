В Китае тестируют живую рыбу и крабов, чтобы остановить распространение COVID

Власти прибрежного города Сямэнь на юго-востоке провинции Фуцзянь ежедневно проверяют на наличие вируса не только рыбаков, но и их улов.

Эта практика вызвала споры и вызвала насмешки в социальных сетях и происходит на фоне обострения вспышки на острове Хайнань южнее, которая, по словам правительства, могла возникнуть в рыбном магазине.

Район Сямэнь Цзимей объявил о тестировании в конце июля из-за опасений, что незаконная торговля с иностранными рыбаками может привести к завозу вируса.

Режим предполагает тестирование как людей, так и вещей, с которыми они контактировали, в том числе рыбы, выловленной из воды. В частности, внимание пользователей сети привлекли фотографии рыб, получающих оральные мазки.

Согласно официальному уведомлению, рыбаки должны проходить тестирование ежедневно. То же касается их улова, т.е. живой рыбы и крабов.

Пользователи соцсети активно подшучивают над таким подходом и предлагают тестировать комаров, возможно, наихудших распространителей болезней среди людей.

Исследователи в Китае обнаружили, что вирус может сохраняться в замороженных продуктах и упаковке, а также в продуктах холодовой цепи, которые хранятся в холодильнике.

Они также связывают некоторые инфекции у людей с импортными товарами, хотя степень контакта с поверхностью или необходимое количество вируса неизвестны.