Владимир Путин предложил Латинской Америке современное оружие

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что его страна готова распространять передовые вооружения по всему миру, в том числе в Латинской Америке.

Во время Международного военно-технического форума «Армия-2022» он заявил, что российское оружие превосходит зарубежные аналоги.

Он также пояснил, что речь идет о широком спектре вооружения, от стрелкового оружия до бронетехники и артиллерии, боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, почти все это оружие неоднократно использовалось в боевых действиях.

Ребекка Коффлер, бывший офицер разведки РУМО США, специализирующаяся на России сказала Fox News Digital, что комментарии Путина показывают его желание усилить влияние своей страны во всем мире.

Коффлер пояснила, что в последние месяцы «активизировались» предложения России своим латиноамериканским союзникам, таким как Венесуэла и Куба, и они могут быть частью плана по потенциальному созданию военных баз в регионе.

Коффлер сказал, что Путин говорит миру, что считает российскую систему ценностей превосходящей, а также пытается продемонстрировать легитимность власти союзников.

Россия занимает второе место после Соединенныех Штатов с объемом продаж оружия около 15 млрддолларов в год, что составляет почти пятую часть мирового экспортного рынка.