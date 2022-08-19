Подозреваемый в нападении на Салмана Рушди не признал себя виновным

Мужчина, обвиняемый в нанесении ножевого ранения писателю Салману Рушди на прошлой неделе в западной части Нью-Йорка, не признал себя виновным.

24-летний Хади Матар обвиняется в ранении 75-летнего Рушди в пятницу незадолго до того, как автор «Сатанинских стихов» должен был прочесть лекцию.

Рушди был госпитализирован с серьезными травмами, что писатели и политики всего мира осудили как посягательство на свободу выражения мнений.

Матар предстал перед судом округа Чатокуа по обвинительному заключению, возвращенному ранее в тот же день большим жюри, которое предъявило ему обвинение по одному пункту.

Его обвиняют в покушении на убийство второй степени, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения.

Судья Дэвид Фоули приказал Матару не вступать в контакт с Рушди и согласился на просьбу его адвоката издать временный приказ о неразглашении сведений, запрещающий сторонам обсуждать дело в СМИ. Следующая явка Матара в суд была назначена на 22 сентября.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран не следует обвинять в причастности к нападению. Полиция заявила, что Матар действовал в одиночку.

Матар — мусульманин-шиит, родившийся в Калифорнии в семье из Ливана. Обвинители говорят, что он отправился в институт Чатокуа, убежище примерно в 19 км от озера Эри, где он купил пропуск на лекцию Рушди.

Свидетели заявили, что в месте проведения лекции не было серьезных проверок безопасности и что Матар не говорил ни слова, когда нападал на автора.

Он был арестован на месте происшествия солдатом полиции штата Нью-Йорк после того, как зрители повалили его на землю.