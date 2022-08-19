Путин и Токаев обсудят вопросы стратегического сотрудничества в Сочи

Президент РФ Владимир Путин обсудит стратегическое партнёрство и сотрудничество со своим казахским коллегой Токаевым в Сочи.

В пятницу, 19 августа 2022 года, пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева раскрыла темы, которые будут обсуждаться казахским лидером с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе двусторонних переговоров, которые состоятся сегодня в Сочи.

Сообщается, что Путин и Токаев намерены рассмотреть особенности развития российско-казахстанских отношений с целью поиска новых способов улучшения стратегического партнёрства и сотрудничества между Россией и Казахстаном.