Фермеры объяснили, как восстановить плодородие почвы
Восстановить плодородие почвы помогает внесение органических удобрений, благодаря которым повышается содержание гумуса.
Но в грунт нельзя вносить свежий навоз или другую органику. В этом случае начинается размножение плесневых грибов и других микроорганизмов.
Все они поглощают питательные вещества, которые содержатся в почве. В результате растения после посадки не получают нормального питания.
Один из видов органических удобрений – перегной. Лучше всего вносить его в грунт за год до посадки огородных культур, а затем добавлять раз в 2-3 года.
Торф улучшает свойства почвы. Его также можно использовать для мульчирования. Торф лучше сочетать с калийно-фосфорными удобрениями.
Повысить плодородие почвы помогает угольная крошка. В ней присутствуют соединения гумина, которые делают грунт более рыхлым и теплоемким.
Есть и промышленные органические составы. Они выпускаются в сухом виде и в виде растворов.
В восстановлении всегда нуждается почва, на которое долгое время росли одни и те же растения. У них одинаковые болезни, вредители, корневые выделения, они поглощают одинаковые вещества.
В этом случае плодородию почвы будет способствовать соблюдение правил севооборота и посев растений-сидератов.
Опубликовано: Светлана Репина
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