Фермеры объяснили, как восстановить плодородие почвы

Восстановить плодородие почвы помогает внесение органических удобрений, благодаря которым повышается содержание гумуса.

Но в грунт нельзя вносить свежий навоз или другую органику. В этом случае начинается размножение плесневых грибов и других микроорганизмов.

Все они поглощают питательные вещества, которые содержатся в почве. В результате растения после посадки не получают нормального питания.

Один из видов органических удобрений – перегной. Лучше всего вносить его в грунт за год до посадки огородных культур, а затем добавлять раз в 2-3 года.

Торф улучшает свойства почвы. Его также можно использовать для мульчирования. Торф лучше сочетать с калийно-фосфорными удобрениями.

Повысить плодородие почвы помогает угольная крошка. В ней присутствуют соединения гумина, которые делают грунт более рыхлым и теплоемким.

Есть и промышленные органические составы. Они выпускаются в сухом виде и в виде растворов.

В восстановлении всегда нуждается почва, на которое долгое время росли одни и те же растения. У них одинаковые болезни, вредители, корневые выделения, они поглощают одинаковые вещества.

В этом случае плодородию почвы будет способствовать соблюдение правил севооборота и посев растений-сидератов.