Эрдоган заявил, что Турция на стороне Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке украинской стороны в СВО.
Во время пресс-конференции после прошедшей в четверг, 18 августа 2022 года, трёхсторонней встречи во Львове президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что остаётся на стороне «наших украинских друзей».
Помимо этого Эрдоган пообещал Зеленскому оказать в обозримом будущем всю посильную помощь киевскому режиму в обмене заключёнными военнослужащими между Украиной и Российской Федерацией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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