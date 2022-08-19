Эрдоган заявил, что Турция на стороне Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке украинской стороны в СВО.

Во время пресс-конференции после прошедшей в четверг, 18 августа 2022 года, трёхсторонней встречи во Львове президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что остаётся на стороне «наших украинских друзей».

Помимо этого Эрдоган пообещал Зеленскому оказать в обозримом будущем всю посильную помощь киевскому режиму в обмене заключёнными военнослужащими между Украиной и Российской Федерацией.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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