Эрдоган заявил, что Турция на стороне Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке украинской стороны в СВО.

Во время пресс-конференции после прошедшей в четверг, 18 августа 2022 года, трёхсторонней встречи во Львове президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что остаётся на стороне «наших украинских друзей».

Помимо этого Эрдоган пообещал Зеленскому оказать в обозримом будущем всю посильную помощь киевскому режиму в обмене заключёнными военнослужащими между Украиной и Российской Федерацией.