Огородники рассказали, как правильно сажать черную смородину осенью

Черную смородину лучше всего сажать осенью. Чтобы растение хорошо прижилось и радовало урожаем, нужно следовать определенным правилам.

Для кустов черной смородины нужно найти место, где грунтовые воды находятся достаточно глубоко, а во время дождей не образуются лужи.

Посадка возможна как весной, так и осенью. Но в первом случае важно следить, чтобы в кустах еще не началось движение сока. Осенью смородину сажают так, чтобы до заморозков она успела прижиться.

Для посадки стоит выбрать двухлетние растения. Их следует проверить на предмет развития корней, отсутствия повреждений на побегах. Длина веток должна быть примерно полметра.

Яму под смородину выкапывают так, чтобы в ней свободно размещались корни. Между кустами оставляют расстояние от 2 м. На дно нужно насыпать слой керамзита для дренажа.

В яму вносится перегной, добавляется нитроаммофоска, затем выливается ведро воды. Саженец нужно поставить в яму так, чтобы шейка находилась на 5 см ниже уровня грунта.

Затем корни засыпают землей, ее уплотняют и поливают. Надземная часть саженца полностью срезается, за исключением приростов, на которых есть 4 живые почки.

Чтобы предотвратить заражение куста, верхушки срезанных веток закрашивают специальной садовой краской.