Фермеры рассказали, как правильно хранить картофель зимой

Сохранить урожай картофеля зимой бывает достаточно сложно. Нередко корнеплоды начинают гнить, прорастать, портиться. Это случается из-за несоблюдения правил хранения.

Лучше всего хранить картофель в погребе при температуре от +2 до +4 градусов. Там не бывает перепадов температур, поэтому корнеплоды не теряют влагу и не прорастают.

Если температура повышается, овощ теряет вкусовые качества и полезные свойства. Если становится холоднее, картофель меняет вкус.

Влажность воздуха должна составлять 85%. Это оптимальный показатель, при котором не будет гниения, развития вирусов и грибов.

Иногда температуру или влажность в погребе приходится регулировать. Для этого есть несколько способов. Например, для понижения температуры можно расставить в помещении ведра со льдом.

Если в погребе холодно, картофель можно накрыть одеялом, присыпать песком, сложить сверху солому. Если уровень влажности слишком низкий, стены опрыскивают из пульверизатора водой.

Для снижения влажности на картошку выкладывают свеклу, которая поглощает влагу, или накрывают мешковиной.

Лучший способ поддерживать постоянные условия хранения овощей в погребе – отделать его материалом с теплоизоляционными свойствами.