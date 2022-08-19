Садоводы объяснили, как подготовить виноград к зиме

Виноград – теплолюбивое южное растение. Ему нужна особая подготовка к зимним холодам, чтобы нормально пережить их и дать хороший урожай в следующем сезоне.

Осенью необходимо провести обрезку. Это нужно не только для придания винограду привлекательного вида, но и для удаления больных или поврежденных веток.

Лучше всего проводить такие работы после первых заморозков, когда движение соков в растении замедляется. Растения, которым еще не исполнился год, не обрезают.

За месяц до сбора урожая полив винограда прекращается. Но перед зимой ему нужен заряд влаги.

Поливать растение нужно вечером, предварительно сделав в грунте специальные лунки. Почва должна быть влажной как минимум на полтора метра в глубину.

Перед зимовкой виноград нужно подкормить. Для этого лучше использовать готовое комплексное удобрение, содержащее калий и фосфор, а также другие микроэлементы.

Осенью стоит обработать виноград от вредителей и болезней. Уменьшить количество насекомых помогает перекопка земли вокруг куста, поскольку многие из них зимуют в почве.

Корни растения нужно укрыть, чтобы они не промерзли. Но в первую зиму виноград лучше не укрывать, чтобы повысить его морозостойкость.