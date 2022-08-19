Агрономы рассказали, как бороться с паршой на яблонях и грушах

Парша – заболевание плодовых деревьев, чаще всего оно поражает яблони и груши. Первые признаки болезни обычно появляются во время созревания плодов.

При поражении дерева паршой большая часть плодов опадает, а остальные становятся безвкусными. 

Но предвестники парши можно увидеть и раньше. Это оливковые пятна на первых весенних листьях, которые постепенно увеличиваются в размерах.

Сначала они появляются на нижних ветках, затем поднимаются вверх. Листья скручивают и опадают, молодые побеги высыхают.

Парша снижает урожайность. Если яблоки или груша болеет этим заболеванием, ее плоды не будут храниться. 

Единственное, что можно сделать в период созревания плодов – своевременно собирать и уничтожать их. Можно обрезать ветки с явными признаками заражения.

После завершения плодоношения нужно обработать дерево. Для этого используется 5%-ный раствор бордоской жидкости. 

Весной необходимо опрыскать дерево фунгицидными препаратами, повторив эту процедуру трижды. Желательно использовать разные средства. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 





 

 

 

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