Агрономы рассказали, как бороться с паршой на яблонях и грушах
Парша – заболевание плодовых деревьев, чаще всего оно поражает яблони и груши. Первые признаки болезни обычно появляются во время созревания плодов.
При поражении дерева паршой большая часть плодов опадает, а остальные становятся безвкусными.
Но предвестники парши можно увидеть и раньше. Это оливковые пятна на первых весенних листьях, которые постепенно увеличиваются в размерах.
Сначала они появляются на нижних ветках, затем поднимаются вверх. Листья скручивают и опадают, молодые побеги высыхают.
Парша снижает урожайность. Если яблоки или груша болеет этим заболеванием, ее плоды не будут храниться.
Единственное, что можно сделать в период созревания плодов – своевременно собирать и уничтожать их. Можно обрезать ветки с явными признаками заражения.
После завершения плодоношения нужно обработать дерево. Для этого используется 5%-ный раствор бордоской жидкости.
Весной необходимо опрыскать дерево фунгицидными препаратами, повторив эту процедуру трижды. Желательно использовать разные средства.
Опубликовано: Светлана Репина
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