Садоводы объяснили, почему жимолость может вырасти мелкой и горькой

Если жимолость растет в подходящих условиях, она дает хороший урожай. Но если место посадки выбрано неправильно, ягоды вырастают мелкими и горькими.

Жимолость не стоит зажать в тени, лучше подобрать для нее место на солнце. Чем лучше освещение, тем быстрее созреют ягоды и тем вкуснее они будут.

Можно посадить ее рядом с другими плодовыми кустами, но на определенном расстоянии от них. Не мешают жимолости и близко растущие деревья.

А вот места, подверженные ветрам и сквознякам – не лучший вариант для посадки растения. Ветер легко сбивает цветы и завязи, а иногда ломает ветки растения.

Жимолости нужно много воды, поэтому ей не подходит песчаная почва, быстро теряющая влагу. Если воды недостаточно, ягоды не будут сочными. Сохранить влагу помогает мульчирование.

Но нельзя сажать кусты в низине, где скапливается вода. В этом случае корни могут гнить во время дождей и паводков.

При посадке лучше сделать дренаж, а если единственное доступное место находится в низине, стоит сделать для жимолости специальный холм.

Для хорошего урожая жимолости необходимо опыление. Хорошим решением будет посадка нескольких сортов рядом, они будут опылять друг друга.