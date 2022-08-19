США планирую выделить Украине очередной пакет военной помощи на 800 миллионов долларов

Президент Джо Байден воспользуется свои законным правом передавать вооружение из запасов армии США.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои надёжные источники, близкие к Пентагону и администрации президента США, сообщили о планах выделить очередной пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов.

Согласно законодательству Соединённых Штатов, глава государства наделён полномочиями передавать "избыточное вооружение" из запасов армии США. О каком именно оружии идёт речь, информации пока нет

Ранее США уже выделили Украине военную помощь на сумму в 1 млрд. долларов. ВСУ получили ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, тысячу ПТРК Javelin, 50 бронированных медицинских машин, взрывчатку и медикаменты.

Как выяснилось позднее, украинская армия дополнительно была усилена противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Оружие этого типа может буквально "ослепить" систему ПВО. Ракета способна самостоятельно обнаруживать и уничтожать радиолокационные станции (радары) даже в выключенном состоянии на дальности до 150 км.