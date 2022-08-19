Китайский юань обошел доллар США по объему торгов на Московской бирже

Согласно авторитетному мнению аналитиков, на сегодняшний день у юаня гораздо меньше рисков по сравнению с долларом

Одной из причин победы юаня на торгах является определенный отказ населения России и участников рынка от валют недружественных стран и в первую очередь США.

Кроме того российские банки массово предлагают своим клиентам открытие счета в китайской валюте.

В начале года в России не было и 10 банков предлагавших подобную услугу. Сегодня такие возможности анонсируются еженедельно.

В ближайшее время Россия и Китай будут значительно увеличивать использование юаня и рубля для взаиморасчетов.