Китайский юань обошел доллар США по объему торгов на Московской бирже
Согласно авторитетному мнению аналитиков, на сегодняшний день у юаня гораздо меньше рисков по сравнению с долларом
Одной из причин победы юаня на торгах является определенный отказ населения России и участников рынка от валют недружественных стран и в первую очередь США.
Кроме того российские банки массово предлагают своим клиентам открытие счета в китайской валюте.
В начале года в России не было и 10 банков предлагавших подобную услугу. Сегодня такие возможности анонсируются еженедельно.
В ближайшее время Россия и Китай будут значительно увеличивать использование юаня и рубля для взаиморасчетов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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