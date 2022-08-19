За два ковидных года из всех убитых женщин в России 70% - жертвы домашнего насилия

По данным НПО (женские неправительственные объединения) за два предыдущих хода доля женщин, убитых в ситуации домашнего и партнерского насилия, намного возросла, если сравнивать с остальными годами.

В 2020 году эта доля равнялась 70,9%, в 2021 - 71,7%. Среди всех случаев домашнего насилия со смертельным исходом более 90% жертв были убиты партнерами, оставшиеся - родственниками.

Эксперты подвергли анализу 11175 судебных приговоров, опубликованных в открытом доступе на ГАС "Правосудие" и сайте Мосгорсуда.

Из их числа 3759 - это приговоры с описанием убийства женщин. 2680 - случаи убийства партнерами или родственниками.

Вместе с тем, реальное число жертв, умерших от домашнего насилия, установить сложно: не все приговоры публикуются быстро (многие с опозданием), некоторые не размещаются совсем.

Среди основных причин преступлений, по данным экспертов, проводящих исследование, названы следующие:"потеря работы" во время пандемии, "убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения", "отсутствие терпения", отсутствие у преступника возможности "из-за коронавируса уехать из города".

Российские регионы, в которых показатели домашнего насилия оказались самыми высокими:

Санкт-Петербург, Пермский край - 77%;

Московская обл., Курганская обл., Омская обл. - 75%.

По данным, представленным ВОЗ в марте 2021 г., примерно треть женщин в мире 15-49 лет, состоящих в отношениях, стали жертвами насилия со стороны своего партнера.