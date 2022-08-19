Российский рынок заполоняет техника, ввозимая из Казахстана

За прошедшее полугодие экспорт продукции от казахстанских производителей в РФ возрос в несколько раз. В апреле этого года отмечен резкий прирост ввоза товаров, пиковый уровень был достигнут в мае.

В первые 6 месяцев прошлого года объем ввозимой продукции из Нурсултана в столицу России составил примерно 36,8 тыс. долларов.

В текущем году за такой же период эта цифра заметно увеличилась до 78 миллиона долларов. Таким обзазом прирост вырос в 328 раз.

Процессоры и контроллеры - еще два вида продукции, которые в прошедший период были особенно популярны у граждан.

Экспорт составил 1,7 млн долларов. В истекшем году за такой же период эта сумма равнялась 16 тысячам долларов.

Касым-Жомарт Токаев, глава Казахстана, дал указание правительству - максимально привлечь иностранных производителей.

Среди последних большую часть составили владельцы компаний, ушедшие с российского рынка.

По заявлению лидера Казахстана, такой подход способствует мощному наращиванию объема производства товаров средних и верхних переделов.