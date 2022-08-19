Мошенницы добывают в пользу питерских баров у своих ухажеров от 100 до 200 тыс. рублей

Так называемые промомодели сотрудничают с заведениями Санкт-Петербурга, которые желают повысить свой доход. Девушкам выплачивается достойная зарплата за мошенничество - от 30 до 200 тыс. руб в месяц.

Суть "работы" промо-дам заключается в следующем. Они приводят в бар своих новых кавалеров, заказывают за их счет самые дорогие блюда.

Как только заказ сделан и счет оплачен, девушки под самыми разными предлогами исчезают. На этом знакомство с ухажером заканчивается.

Модели находятся под защитой службы охраны бара: пока девушки пытаются развести клиентов на деньги, эти влюбленные мужчины нередко откровенно домогаются своих дам.

Однако такая высокооплачиваемая "работа" имеет и другие минусы. Если девушка не выходит на смену, она должна выплатить бару "неустойку" - 5000 руб.

В случае снижения числа влюбленных богатых кавалеров промомодель штрафуется на сумму до 20 000 руб.