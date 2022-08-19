Посол Антонов: запугивания США приводят в тупик международный бизнес
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о ситуации с бизнесом в США: компании настолько запутались в политических вопросах, что им не остается никаких вариантов, как сворачивать свою деятельность в России.
Бизнесмены так бояться за блокировку своей деятельности, что готовы незамедлительно повиноваться американской власти.
“Итогом полученных идиотских правил и ограничений приводит в результате к убыткам и увяданию бизнеса в целом. Нет, международные отношения уже не те, теперь страшно проводить даже самые простые операции”, – сказал Антонов.
Американские власти строго взялись за то, чтобы карать за нарушения санкционных режимов, особенно это касается санкционного сектора. Итоги, которых хочет добиться США весьма плачевные.
Опубликовано: Силивончик Алина
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