Посол Антонов: запугивания США приводят в тупик международный бизнес

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о ситуации с бизнесом в США: компании настолько запутались в политических вопросах, что им не остается никаких вариантов, как сворачивать свою деятельность в России.

Бизнесмены так бояться за блокировку своей деятельности, что готовы незамедлительно повиноваться американской власти.

“Итогом полученных идиотских правил и ограничений приводит в результате к убыткам и увяданию бизнеса в целом. Нет, международные отношения уже не те, теперь страшно проводить даже самые простые операции”, – сказал Антонов.

Американские власти строго взялись за то, чтобы карать за нарушения санкционных режимов, особенно это касается санкционного сектора. Итоги, которых хочет добиться США весьма плачевные.