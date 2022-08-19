Фонду Брэда Пита дорого обойдутся ошибки в строительстве домов, построенных после урагана

Он заплатит более 20 миллионов долларов владельцам проблемных особняков в Новом Орлеане.

Благотворительный фонд актера Брэда Пита заплатит 20 с половиной миллионов долларов владельцам домов, которые были построены организацией в 2007-м году в районе Нового Орлеана для американцев, пострадавших после урагана "Катрина", сообщает Сплетник.ру со ссылкой на The Washington Post.

Организация построила 107 домов, они продавались по 150 тысяч долларов. Предполагалось, что особняки будут устойчивыми и защищенными от возможных наводнений. Но несколько лет спустя в зданиях появилась плесень, у многих домов стали протекать крыши. Многие хозяева также отметили проблемы с электропроводкой, системами вентиляции, отоплением.

Благотворительная организация признала ошибки. Представляющие организацию юристы в 2015-м году подали в суд на производителя древесины - когда выяснилось, что материал не подходит для использования в данных климатических условиях.

А в 2018-м году юристы Make It Right подали иск в суд на управляющего архитектора организации - из-за ряда серьезных ошибок, котореы были допущены при строительстве. В 2021-м году — еще и на исполнительного директора, из-за некачественного управления проектом.

В конечном результате компания приняла решение о материальной компенсации жильцам проблемных домов. Сумму в 25 тысяч долларов при этом получат все владельцы, а оставшуюся сумму - распределят в соответствии с серьезностью возникших проблем с недвижимостью.