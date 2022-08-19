Еще один гражданин Польши попросил убежища в Беларуси

Погранкомитет Беларуси сообщил в четверг, 18 августа, что еще один гражданин Польши, личность которого не разглашается, попросил "статус беженца". Это третий подобный случай за последние несколько месяцев.

"Вчера, 17 августа, в пункт пропуска "Брест" в безвизовом порядке прибыл гражданин Польши. При прохождении пограничного контроля он обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца.

По словам мужчины, решение пойти в Беларусь и обратиться за защитой принято из-за опасений за собственную жизнь и здоровье. Гражданина Польши пропустили через границу и рекомендовали обратиться в органы МВД за получением соответствующего статуса", - говорится в телеграм-канале Погранкомитета Беларуси.

Личные данные мужчины белорусские пограничники не раскрывают. Если сообщения подтвердятся, это будет уже третий подобный случай за последние несколько месяцев.

В июне белорусские провластные СМИ сообщили, что "польский активист" попросил убежища в Беларуси. Это Марцин Миколайек из Свидницы.

"В Польше на меня возбудили уголовное дело по обвинению в "публичном призыве к войне" и поддержке спецоперации на Украине. В Польше это называют войной. Я разместил в социальных сетях несколько публикаций, которые, по их мнению, нарушали польское законодательство в период с 24 февраля по 4 марта", - сказал Миколайек в интервью АТН.

Миколайек заявил, что опасается, что польские власти устроят против него "показательный процесс", чтобы другие "боялись высказывать свое мнение". На самом деле мужчину не задержали, а о его деле только сообщили пророссийские СМИ.

Оба этих случая напоминают историю Эмиля Чечки. Мужчина, служивший в 11-м Мазурском артиллерийском полку в декабре прошлого года, также бежал в Беларусь и попросил убежища. Он обвинил польские власти в преступлениях против мигрантов, утверждал, что его заставляли "убивать беженцев".

Повешенное тело Чечки нашли 17 марта в его квартире в Минске. Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет Беларуси. Отмечается, что учитываются все возможные версии, в том числе с участием третьих лиц.