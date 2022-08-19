Азизи: Афганистан обещает помочь России в борьбе с санкциями Запада

Афганистан сказал, что с радостью поможет России в качестве импортера нефти, т.к. они собираются наращивать объемы.

Власти Афганистана с удовольствием воспользовались ситуацией игнорирования Европы и хотят выступить в качестве импортирования нефти и другого необходимого топлива.

По словам министра промышленности и торговли в Афганистане Нуриддина Азизи страна будет счастлива помочь всем необходимым в данном вопросе.

“На сегодняшний день Афганистану необходимо более чем 4 миллионов тонн нефти. Пока что мы берем нефть из других стран, но нам желательно увеличивать поставки сырья, поэтому мы считаем, что Россия идеальная страна для таких партнерских соглашений. Остается договориться с российскими властями”, – сказал Азизи в интервью.

По предварительной информации Азизи сказал, что договор может быть подписан даже в этом году.