Азизи: Афганистан обещает помочь России в борьбе с санкциями Запада
Афганистан сказал, что с радостью поможет России в качестве импортера нефти, т.к. они собираются наращивать объемы.
Власти Афганистана с удовольствием воспользовались ситуацией игнорирования Европы и хотят выступить в качестве импортирования нефти и другого необходимого топлива.
По словам министра промышленности и торговли в Афганистане Нуриддина Азизи страна будет счастлива помочь всем необходимым в данном вопросе.
“На сегодняшний день Афганистану необходимо более чем 4 миллионов тонн нефти. Пока что мы берем нефть из других стран, но нам желательно увеличивать поставки сырья, поэтому мы считаем, что Россия идеальная страна для таких партнерских соглашений. Остается договориться с российскими властями”, – сказал Азизи в интервью.
По предварительной информации Азизи сказал, что договор может быть подписан даже в этом году.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Азизи: Афганистан обещает помочь России в борьбе с санкциями Запада
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