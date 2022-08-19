Самые богатые на планете: как семья Ротшильдов тратит и приумножает свои миллиарды

Члены клана живут в сверхроскоши, основу которой начали закладывать еще в 18 столетии.

Основу своему богатству Ротшильды начали закладывать еще в конце 18-го века. Они стали делать прибыльные инвестиции, способные обеспечить будущие поколения. Сегодня представители клана работают в нефтяной, газовой, горнодобывающей, винодельческой промышленности, имеют большой портфель недвижимости.

Куда именно инвестируют Ротшильды? Суперяхта Planet Nine, построенная в 2018-м году и имеющая стоимость 102 миллиона долларов, - одно из таких вложений. Судно имеет вертолетную площадку, пляжный клуб, спа-центр. Ротшильды сдают яхту летом за 725 000 долларов в неделю и за 650 000 долларов - зимой.

Ганнерсбери-парк, построенный банкиром Натаном Майером Ротшильдом в 1835-м году, был первым земельным участком и домом клана в Великобритании. В то время он купил огромный участок земли за 70 000 фунтов стерлингов. После того, как здесь был построен шикарный особняк, его цена через сто лет выросла до 132 миллионов долларов.

Семья Ротшильдов также владеет Chateau Mouton Rothschild, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов. Производимое на территории комплекса в Бордо во Франции вино повышает стоимость имущества: каберне и совиньон от Ротшильдов могут достигать 700 долларов за бутылку.

Еще одно поместье клана расположено в деревне Уоддесдон в Бакингемшире в Англии. Поместье было построено для барона Фердинанда де Ротшильда в 1877 году - за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом инфляции его стоимость взлетит до 210 миллионов фунтов стерлингов.

Ротшильды владеют большим количеством недвижимости от США до Израиля. Среди сотен их предприятий одно из наиболее прибыльных - Agora Oil and Gas, оно было куплено лордом Ротшильдом за 370 миллионов долларов.

Семья владеет огромным количеством произведений искусства, которое оценивается в 2 миллиарда долларов, инвестирует в прибыльные проекты, открывает многочисленные магазины.

«Кто владеет золотом, тот устанавливает правила», - так гласит золотое правило. Так это или нет относительно Ротшильдов, трудно сказать. Но они, несмомненно, - короли существующего мира на многих уровнях.