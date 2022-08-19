Подольская рассказала о ревности старшего сына к младшему изданию StarHit
Известная певица Наталья Подольская поделилась подробностями личной жизни. Она поведала о том, что её первенец страшно ревнует её к младшему сыну.
Осенью 2020 года отечественные исполнители Наталья Подольская Владимир Пресняков снова стали родителями. У звездной пары появился на свет Иван.
Артистка сообщила о ревности со стороны своего первенца Артёма к младшему.
Артистка поведала, что Тема испытывал сильную ревность к брату. Месяца через 3 после рождения Вани, старший брат поинтересовался у мамы с папой, зачем те родили второго ребёнка.
Тёме тяжело было воспринять тот факт, что внимание родителей достается теперь не только ему.
Сыновья Подольской и Преснякова время от времени ссорятся и из-за игрушек. Мама пытается объяснить старшему сыну, что у Вани отнимать ничего не надо, даже в случае, если тот взял что-то чужое.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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