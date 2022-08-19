В Южной Корее назвали “грубым” и “бестактным” заявление сестры Ким Чен Ына
Власти Южной Кореи получили очень неприятное удивление от “грубых” и бестактных слов Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Свой бестактный отказ она направила президенту Южной Кореи вместо благодарности за то, что те хотели оказать экономическую помощь Северу.
“Мы находимся в невообразимом шоке от того, насколько нагло и грубо ведут себя власти Северной Кореи. Критика в обмен на помощь - это самое жестокое, что может быть. Настолько сильно исказить заявление о планах развития ядерного оружия”, – рассказала пресс-секретарь Министерства объединения Южной Кореи.
Также было дополнено, что если со стороны Северной Кореи продолжатся такие высказывания и насмешки по серьезным вопросам, которые могут нести угрозу миру, то страна утонет в экономических трудностях, а также окончательно останется изолированным изгоем.
Опубликовано: Силивончик Алина
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