Путин и Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил Bloomberg News, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в саммите G20 на Бали.

Агентство Reuters пыталось подтвердить эту информацию у официальных лиц из Пекина и Москвы, однако, никаких подробностей по этому поводу она не получила.

Сообщается также, что один из сотрудников Кремля подтвердил в неофициальной беседе, что Владимир Путин хотел бы выступить на саммите G20.

Напомним, что через две недели после начала российской военной спецоперации в Украину Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Москвы. Затем резолюция получила поддержку 141 из 193 членов. 35 стран, в том числе Китай, Пакистан, Куба и Казахстан, воздержались, а четыре (включая Сирию и Беларусь) проголосовали против.

С тех пор Владимир Путин очень мало путешествует. Он появился, среди прочего, в Таджикистане и Туркмении. Позже он встретился с иранскими властями в Тегеране.

Интересно, что Си Цзиньпин в последнее время также очень редко покидал Китай — в основном это было связано с COVID-19. По данным экспертов, китайский лидер не покидал страну с января 2020 года.