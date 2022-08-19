Солнцев рассказал о проблемах в семье Пугачёвой и Галкина в комментарии 5-tv.ru

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев решил высказаться по поводу семейной жизни певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина. Он убеждён, что у звёздной четы проблемы.

Известный шоумен Гоген Солнцев уверен, что молодой муж оказывает странное влияние на именитую певицу. Артист говорит об отношении к родному государству.

Солнцев уверен, что Алла Пугачева вернется в РФ, несмотря на пагубное влияние своего супруга Максима Галкина. Таким мнением шоумен поделился в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Знаменитость уверен, что большинство соотечественников тоскуют по Алле Борисовне, с нетерпением ожидая ее возвращения. Солнцев обвиняет Галкина в том, что тот, оказывая воздействие на певицу, заставлят ее перемещаться то в Израиль, то в Юрмалу.

Солнцев посетовал: "Я очень переживаю за Аллу Борисовну. Мне кажется, она излишне доверяет Максиму. Ну конечно, у них раскол".

Кроме того, Гоген предполагает, что Пугачева уже устала от поведения комика и готова вернуться домой, даже если это решение идёт в противовес желаниям Галкина.