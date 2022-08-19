Приехал с подарками: Азиза передумала уходить от молодого мужа-итальянца

В этом году певица неожиданно возобновила взаимоотношения с экс- избранником Бродолиным, а потом решила вновь вернуться к законному супругу.

58-летняя Азиза Мухамедова после нескольких месяцев разлуки встретилась со своим молодым мужем Алессандро Лортэ. Мужчина приехал к любимой и завалил ее подарками, сообщает Космополитен.

Нынешней зимой певица неожиданно решила возобновить отношения со своим экс-избранником - Александром Бродолиным. Азиза тогда рассказала, что предприниматель ждал ее в Санкт-Петербурге. Однако Алессандро с таким раскладом не согласился, и пообещал при первой возможности прилетель к Азизе из Италии, где он сейчас живет.

Свое слово ресторатор сдержал, и Азиза решила остаться с Лортэ. Певица рассказала, что готовится к совместному с мужем празднику.

«Готовлюсь отмечать годовщину свадьбы. Завтра исполнится год, как я вышла замуж за Алессандро Лортэ. Он вернулся из Италии, чтобы праздновать вместе первую дату в нашей жизни», — поделилась поп-дива.

И подчеркнула, что «Алессандро прибыл с тремя чемоданами подарков. Я сейчас очень счастлива, у меня во всех сферах – одни плюсы. Рядом - любимый, порядочный, достойный муж. А еще — мои друзья, близкие, родные – все, слава Богу, живы-здоровы», — поделилась Азиза.