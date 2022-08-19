Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин лично посетят саммит G20 на Бали в ноябре

Президент Индонезии Джоко Видодо утверждает, что Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены посетить саммит "Большой двадцатки".

19 августа американское новостное агентство Bloomberg взяло интервью у индонезийского президента Джоко Видодо, который утверждает, что Владимир Путин лично пообещал ему посетить саммит G20.

По словам Видодо, аналогичное заявление сделал глава Китая Си Цзиньпин, который сообщил, что наряду с Путиным намерен приехать на саммит "Большой двадцатки" в ноябре на Бали.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский также пообещал появиться на саммите G20 в случае, если туда лично приедет Путин, с которым украинский лидер сможет поговорить.