Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин лично посетят саммит G20 на Бали в ноябре
Президент Индонезии Джоко Видодо утверждает, что Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены посетить саммит "Большой двадцатки".
19 августа американское новостное агентство Bloomberg взяло интервью у индонезийского президента Джоко Видодо, который утверждает, что Владимир Путин лично пообещал ему посетить саммит G20.
По словам Видодо, аналогичное заявление сделал глава Китая Си Цзиньпин, который сообщил, что наряду с Путиным намерен приехать на саммит "Большой двадцатки" в ноябре на Бали.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский также пообещал появиться на саммите G20 в случае, если туда лично приедет Путин, с которым украинский лидер сможет поговорить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Виктор Соколов стал временным командующим Черноморским флотом
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
В Госдуме обвинили Байдена в эскалации ситуации на Украине
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши