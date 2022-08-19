Сотрудники российской Федеральной службы безопасности произвели задержание агента СБУ в Краснодарском крае.

10 августа Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники ведомства произвели задержание агента Службы безопасности Украины в Краснодаре.

Молодой человек действовал под псевдонимом Арчи и собирал информацию для ВСУ, передавая данные о российских военных и базах сотрудникам Киевского режима.

Примечательно, что в ФСБ отметили, что Арчи самовольно предложил сотрудничество украинским спецслужбам и был пойман прямо за совершением преступления.