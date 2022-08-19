ФСБ России задержала агента СБУ в Краснодаре
Сотрудники российской Федеральной службы безопасности произвели задержание агента СБУ в Краснодарском крае.
10 августа Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники ведомства произвели задержание агента Службы безопасности Украины в Краснодаре.
Молодой человек действовал под псевдонимом Арчи и собирал информацию для ВСУ, передавая данные о российских военных и базах сотрудникам Киевского режима.
Примечательно, что в ФСБ отметили, что Арчи самовольно предложил сотрудничество украинским спецслужбам и был пойман прямо за совершением преступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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