Глава Запорожского отряда ополчения "Троя" Владимир Новиков утверждает, что Вашингтон нарастил поставки оружия Киеву.

В пятницу утром журналисты российского издания "РИА Новости" пообщались с командиром отряда Запорожского ополчения "Троя" Владимиром Новиковым, который носит позывной "Алабай" и рассказал о ситуации на фронте.

По словам "Алабая", правительство Соединённых Штатов отошло от тайных схем поставок вооружений ВСУ, начав неограниченную переброску оружия Киеву.

При этом Владимир Новиков утверждает, что больше всего Вашингтон стал поставлять Украине высокоточное оружие вроде реактивных систем залпового огня HIMARS.