Свободная демократическая партия Германии выступила за запуск «Северного потока — 2»

Замглавы Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки призвал власти страны посодействовать запуску российского газопровода "Северный поток-2".

Утром пятницы заместитель председателя немецкой демократической партии Вольфганг Кубикки заявил, что правительство Германии должно сделать всё возможное для запуска российского трубопровода "Северный поток-2".

При этом Кубикки упрекнул немецкого министра Роберта Хабека и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые выступают решительно против запуска российского газопровода.

По мнению Вольфганга Кубикки, правительство Германии должно задействовать любые методы и источники с целью обеспечения страны энергоресурсами.