Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что страны Запада ведут подготовку к открытой войне с Россией.
19 августа Николай Патрушев прибыл в Ташкент, где выступил на заседании глав Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества. По словам Патрушева, сейчас западные страны ищут баланс между гибридными антироссийскими действиями и прямой войной с Россией.
При этом Николай Патрушев отметил, что страны коллективного Запада никогда не прекращали подготовку к неприкрытым военным действиям против российского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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