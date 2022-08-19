Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что страны Запада ведут подготовку к открытой войне с Россией.

19 августа Николай Патрушев прибыл в Ташкент, где выступил на заседании глав Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества. По словам Патрушева, сейчас западные страны ищут баланс между гибридными антироссийскими действиями и прямой войной с Россией.

При этом Николай Патрушев отметил, что страны коллективного Запада никогда не прекращали подготовку к неприкрытым военным действиям против российского государства.