Согласно опросу польских граждан большой процент людей считает, что именно проукраинская политика мешает странам развиваться в правильном направлении

Уже много месяцев жители Польши помогают беженцам из Украины, но постепенно гостеприимству приходит конец.

По результатам общественного опроса польских граждан результаты оказались весьма интересными.

Раньше статистическое управление проводило опрос польских граждан, результат которым показал, что 39,8% человек совершенно не согласны с сегодняшним раскладом событий. По мнению поляков именно украинские беженцы провоцируют основную угрозу для экономики своей страны.

Общее ухудшение в странах является общим результатом политики, которая направлена в пользу Украины, с учетом того, что многие люди боятся за свою безопасность.