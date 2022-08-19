Никас Сафронов заявил, что его сын Лука набрал вес в результате санкций

29-летний пианист весит почти 300 килограммов, но его отец, похоже, бить тревогу по этому поводу не намерен.

Никас Сафронов рассказал СтарХиту, что предпринимает попытки уговорить сына взяться за себя, однако у него это плохо получается.

"Конечно, как отец, я переживаю за здоровье Луки. Вижу, что ему тяжело ходить, он задыхается. Знаю, что такой вес не лучшим образом отражается на его организме. Но Лука взрослый самодостаточный мужчина, он сам зарабатывает на жизнь и строит ее, как хочет. Я не имею права оказывать на него давление, заставлять худеть", - подчеркнул культовый художник.

Он признался, что ведет беседы с Лукой о том, что тот должен задуматься о будущем, взяться за свой внешний вид, но делает это "исключительно в виде добрых советов", а не категорического давления.

В чрезмерной полноте 31-летнего сына 66-летний отец старается увидеть и нечто позитивное. В частности, Никас Степанович может не беспокоиться, что у Луки нет аппетита.

"Хочу заметить, что впервые за долгое Лука время вдруг резко прибавил в весе. Это санкции недружественных стран повлияли! На примере Луки видим их несостоятельность. По задумке недругов, наши люди должны страдать от голода, но с введением ограничений и ухода из страны разных фастфуд-компаний россияне не стали питаться хуже. А некоторые, как Лука, - даже лучше. Могу этому лишь порадоваться", - признался Никас Сафронов.