Новая Зеландия хочет сменить название - возможно ли это

Связь между Новой Зеландией, тихоокеанским архипелагом к востоку от Австралии, и Зеландией, усеянной ветряными мельницами голландской провинцией, от которой она получила свое название, кажется слабой, поэтому власти хотят сменить имя.

Даже кажущееся сходство не связывает эти два места. В конце 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман увидел со своего корабля северо-западное побережье Южного острова Новой Зеландии. Он назвал его Стейтен-Ландт, полагая, что это может быть западная оконечность аргентинского острова, уже окрещенного одним из его соотечественников.

"Когда в конце 1643 года это стало казаться невозможным”, как писал новозеландский историк Майкл Кинг в своей “Истории страны”, “анонимный картограф Голландской Ост-Индской компании” переименовал береговую линию в “Новую Зеландию” или, по-латыни, "Зеландию Нова", что означает Зеландия, западная провинция Нидерландов. Это, как объяснил доктор Кинг, было задумано как сопутствующее название для “Hollandia Nova” или “Новой Голландии”, как тогда называли Австралию.

Почти четыре столетия спустя Австралия уже давно избавилась от своего голландского прозвища. Но “Новая Зеландия” продолжает жить — пока.