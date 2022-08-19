Патрушев обвинил США и Великобританию в возможной катастрофе на Запорожской АЭС
Секретарь Совбеза РФ Патрушев утверждает, что США и Великобритания будут нести ответственность за возможную радиационную аварию на Запорожской АЭС.
В пятницу, 19 августа 2022 года, пресс-служба Совета безопасности РФ рассказала, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил о том, что украинская сторона наносит массированные удары по Запорожской АЭС и городу Энергодару с подачи своих западных союзников.
Патрушев утверждает, что в случае если атака ВСУ по территории ЗАЭС приведёт в выбросу радиоактивных материалов в атмосферу, за это придётся ответить не только киевскому режиму, но и Соединённым Штатам и Великобритании, которые снабжают украинских военных оружием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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