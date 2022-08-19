Interia: поляки признали туристов из Украины большой угрозой для Польши

Читатели журнала Interia сошлись во мнении о том, что украинские туристы являются самой значительной угрозой для Варшавы.

Утром 19 августа польское новостное агентство Interia опубликовало очередную статью про российскую СВО в Украине, однако комментаторы новости обратили внимание на то, что украинский конфликт угрожает Варшаве.

По мнению читателей Interia, Польшу осадили украинские туристы, которые являются угрозой экономической безопасности страны в условиях продовольственного кризиса.

Также пользователи Interia утверждают, что проукраинские взгляды нынешней администрации Варшавы могут погубить Польшу, навлекая на неё российскую спецоперацию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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