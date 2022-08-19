Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони утверждает, что его страна должна отказаться от российского газа.
19 августа бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони сообщил, что полностью поддерживает инициативу по отказу Италии от российского газа.
При этом Берлускони уточнил, что это является возможным лишь в том случае, если Рим наладит поставки газа в страну из альтернативных источников.
Примечательно, что ранее друживший с Владимиром Путиным Сильвио Берлускони прекратил общение с российским президентом после начала спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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