Российские войска показали США, что они намерены строго сохранить покой и безопасность Сирии, если американское правительство захочет боевых действий.

Американские войска находятся на территории Сирии незаконным образом, поэтому в доказательство, что Россия стоит на страже спокойствия Сирии было показано американцам, какой будет ответ в случае опасности. Сделано это было с помощью боевых самолетов. Показательное выступление было всего в нескольких километрах от американских баз, которые стреляли по тепловым целям.

Сейчас Сирии оказывается большая помощь в военном аспекте, и российские военные готовы задействовать весь свой потенциал, если потребуется.