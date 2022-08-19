Российские военные показали США как будет осуществляться безопасность Сирии
Российские войска показали США, что они намерены строго сохранить покой и безопасность Сирии, если американское правительство захочет боевых действий.
Американские войска находятся на территории Сирии незаконным образом, поэтому в доказательство, что Россия стоит на страже спокойствия Сирии было показано американцам, какой будет ответ в случае опасности. Сделано это было с помощью боевых самолетов. Показательное выступление было всего в нескольких километрах от американских баз, которые стреляли по тепловым целям.
Сейчас Сирии оказывается большая помощь в военном аспекте, и российские военные готовы задействовать весь свой потенциал, если потребуется.
Опубликовано: Силивончик Алина
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